Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Хорватский защитник санкт-петербургского "Зенита" Деян Ловрен пропустит первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Зенит" 17 февраля на "Газпром Арене" сыграет с "Бетисом". Начало игры - 20:45 мск. Эта встреча станет первой официальной для "Зенита" в 2022 году.

"Ловрен не готов сыграть, [Нуралы] Алип не заявлен. Вратарь [Станислав] Крицюк только начал заниматься. У остальных проблем нет", - сказал Семак.

"Еще не определились, кто сыграет в воротах. [Даниил] Оздоевский прошел полноценную подготовку, за [Михаила] Кержакова говорит опыт. Выход и одного, и другого на сегодняшний день вероятен", - добавил Семак.

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.