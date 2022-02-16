Грицюк: российские хоккеисты в третьем периоде матча с датчанами поймали небольшую панику

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Датские хоккеисты в третьем периоде матча с командой России смогли задать высокий темп игры, но их попытки давления были предсказуемыми. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Арсений Грицюк.

Сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 3:1.

"Они в третьем периоде задавали здоровский темп. Мы ждали плотной игры в средней зоне, где-то готовились именно к этому. Получалось играть в зоне атаки, это привело к голам. Думаю, мы сегодня провели здоровский матч", - сказал Грицюк.

"В третьем периоде Дания шла в активное давление, где-то впятером, им надо было отыгрываться, это читалось. Может, где-то нам не хватало долей секунды, небольшую панику где-то словили. Но все-таки мы закончили матч, не пропустили больше голов", - добавил форвард.

Грицюк в ответ на вопрос журналистов не смог цензурно оценить сейв Вячеслава Войнова, который спас россиян от гола, когда ворота были пусты после выхода из них голкипера Ивана Федотова. "Можно не буду здесь материться? Я очень рад, что он случился", - сказал хоккеист.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.