Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 6 км.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции в составе Линн Перссон, Муны Брурссон, Ханны и Эльвиры Эберг. Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 3,09 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и избежав штрафных кругов. Россиянки использовали 12 дополнительных патронов, зашли на один штрафной круг и уступили шведкам 12 секунд. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Германии Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрман (отставание 37,4 секунды; 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

24-летняя Казакевич и 27-летняя Миронова завоевали первые олимпийские медали в карьере. 25-летняя Резцова и 27-летняя Нигматуллина на Играх в Пекине выиграли вторые медали, ранее девушки стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете. Все девушки представляют ЦСКА.

Шведки выиграли медали в эстафете на второй Олимпиаде подряд, на Играх 2018 года они стали серебряными призерами. Ханна Эберг стала двукратной олимпийской чемпионкой, на Олимпиаде-2018 она выиграла золото в индивидуальной гонке. Эльвира Эберг завоевала третью и первую золотую медаль на Играх в Пекине, ранее она стала серебряным призером в спринте и гонке преследования. Перссон и Брурссон впервые стали олимпийскими чемпионками.

Фойгт, Хинц и Пройс выиграли первые олимпийские медали в карьере, Херрман стала двукратным призером Олимпийских игр в соревнованиях по биатлону. Ранее немка стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке, также на ее счету бронза Олимпийских игр 2014 года в женской лыжной эстафете.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (девять золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые медали), третьими - американцы (8-7-4). Сборная России занимает девятое место (4-8-9). По общему числу наград лидируют норвежцы (27), россияне занимают второе место (21). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.