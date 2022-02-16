Элерс: датские хоккеисты могли сравнять счет в матче с россиянами при наличии везения

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании по хоккею в третьем периоде четвертьфинального матча олимпийского турнира с россиянами могла сравнять счет, если бы везение было на ее стороне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер датчан Хайнц Элерс.

Сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 3:1.

"Лучшая команда выиграла, - сказал Элерс. - Мы знали, что будет сложно. У россиян фантастическая команда, действительно отличные игроки. Но мы были близки. И в третьем периоде при чуть большем везении могла бы быть ничья. У нас были великолепные шансы".

Элерс подчеркнул, что горд выступлением датчан в Пекине. "Я отдаю должное сопернику сегодня, - сказал он. - Не думаю, что мы могли работать еще усерднее, разве что сыграть могли бы получше. Между первым и вторым периодом я сказал ребятам, что надо выигрывать больше единоборств, лучше пасоваться, чтобы создавать комбинации. Постепенно у нас начинало получаться".

По его словам, датчанам не хватало в матче нападающего Никласа Йенсена, который получил травму в предыдущей игре. Элерс также признался, что ему нравится игра сборной России, и выразил уверенность, что россияне будут играть в финале.