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Олимпиада-2022 в Пекине

Зайцева рассказала, что рада серебру российских биатлонисток в олимпийской эстафете

Гонка прошла в среду

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Серебро российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине - успех, которому нужно радоваться. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

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Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Очень рада, подтвердили высокий статус и отстояли честь страны. У меня жизненный принцип - надо радоваться тому, что есть, у нас сейчас получилась серебряная медаль, надо ей довольствоваться и радоваться", - сказала Зайцева.

"Если хотим золота, будем работать дальше, до следующей Олимпиады. Есть все возможности и варианты для этого на следующих Играх. Все впереди, девушки набираются опыта, они показывают, что достойны бороться. Поздравляю сервис, тренеров и Союз биатлонистов России", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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