Драчев назвал чудом серебро российских биатлонисток в олимпийской эстафете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону показала великолепный и фантастический результат в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

В среду сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла второе место в эстафете. Первыми стали шведки, третьей финишировала команда Германии.

"Я очень доволен нашими девушками, великолепное, фантастическое выступление, - сказал Драчев. - Ничего не предвещало по ходу Олимпиады [такого результата], маленькая надежда была, но с теми результатами, которые были, рассчитывать не приходилось. Но девочки великолепно собрались".

На третьем этапе перед последним огневым рубежом из положения стоя сборная России лидировала, но Светлана Миронова зашла на штрафной круг. "Отработали хорошо, Резцова молодец, да, у Мироновой круг, но у всех команд было слабое звено. Поэтому здесь слабое звено отработало. Можно поздравить с фантастическим или космическим результатом, это чудо просто", - добавил Драчев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.