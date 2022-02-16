Тренер сборной России по хоккею Жамнов прокомментировал первую шайбу Шипачева на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Первая шайба капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачева на олимпийском турнире поможет ему раскрепоститься. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

В среду сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:1 в четвертьфинальной встрече олимпийского турнира. В начале второго периода датчане получили большинство после удаления нападающего российской команды Серегя Плотникова, которое они реализовали.

"У Плотникова в эпизоде с удалением был игровой момент. Но эти удаления ломают концентрацию, ломают игровой ритм", - сказал Жамнов.

Жамнов отметил важность заброшенной шайбы Шипачева. "Ребята все довольны, что Шипачев забил. Надеемся, что Вадик раскрепостится", - сказал тренер.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.