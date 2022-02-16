Чепиков поделился эмоциями от серебра российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, что давно не испытывал таких радостных эмоций от женской сборной России по биатлону, какие были по итогам эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпиады в эстафете. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.
"Очень рад за нашу команду, молодцы девчонки. Давно не было таких радостных эмоций за нашу женскую сборную, поэтому поздравляю всех болельщиков, тренеров и, конечно, нашу команду", - сказал Чепиков.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.