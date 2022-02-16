Чепиков поделился эмоциями от серебра российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, что давно не испытывал таких радостных эмоций от женской сборной России по биатлону, какие были по итогам эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.