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Олимпиада-2022 в Пекине

Ярошенко: российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в условиях прессинга

Эстафетная гонка прошла в среду

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки завоевали серебряные медали Олимпиады в Пекине в эстафете в условиях прессинга. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

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Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Они большие молодцы, безумно рад, что воздалось и девчонкам, и [старшему тренеру женской сборной России] Михаилу Викторовичу Шашилову за труды и терпение, под таким прессингом они находились. Но выдержали, завоевали для России серебряные награды - это очень высокий результат, тем более с учетом одного штрафного круга", - сказал Ярошенко.

"Конечно, шанс на золото был. Но эта Олимпиада - отправная точка для следующей, девчонки будут понимать, что мы готовы бороться за золото, они слишком молоды, чтобы закончить карьеру через четыре года", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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