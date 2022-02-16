Тихонов назвал успехом серебро женской сборной России по биатлону в олимпийской эстафете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине является успехом. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Надо сказать, молодцы, серебро - это успех, очень здорово. И надо поблагодарить [норвежскую биатлонистку] Тириль Экхофф за то, что у нас серебро, а у немок бронза. Экхофф "зарыла" шансы норвежек на медаль просто напрочь", - сказал Тихонов.

"Стрельба в эстафете решала все. Если бы Экхофф не маханула два круга, то у нас могло и не быть серебра", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.