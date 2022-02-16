Майгуров заявил о намерении переизбираться на пост президента Союза биатлонистов России

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Виктор Майгуров намерен переизбираться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он сообщил журналистам.

Выборы главы СБР пройдут в течение полугода после окончания Олимпийских игр в Пекине.

"Мне понятна эта работа, я вижу, что делать дальше в плане выстраивания мощной, конкурентоспособной федерации. Поэтому, скорее всего, да", - ответил Майгуров на вопрос о том, планирует ли он переизбираться на новый срок.

"Делегаты будут оценивать результаты работы, в том числе выступление команды на Олимпийских играх. Но тут не только моя заслуга, а тренеров, аппарата, правления СБР", - добавил он.

Майгурову 53 года, он возглавляет СБР с июля 2020 года.