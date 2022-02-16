Майгуров рассказал о состоянии Латыпова после упущенного золота в олимпийской эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прояснил состояние Эдуарда Латыпова после того, как тот упустил золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Майгуров сообщил журналистам.

Латыпов лидировал перед заключительным огневым рубежом на последнем этапе, но из-за промахов вынужден был уйти на два штрафных круга.

"Конечно, было разочарование, но и понимание ситуации. Эдик - молодой спортсмен, который только второй сезон показывает достойные результаты. Во время стрельбы он попал в порыв, возможно, заволновался и не смог справиться. Мы ему поможем, и он себя еще покажет, у него еще долгая спортивная жизнь", - сказал Майгуров.

"Я с ним поговорил, он нормально воспринял ситуацию. Ребята после финиша его подбодрили. У нас все поддерживают друг друга, все понимают, что такое может случиться с каждым - не все могут справиться с четвертым этапом эстафеты на Олимпиаде", - добавил глава СБР.