Российские лыжники завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.
Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.
Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе восемь олимпийских наград - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.
19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|5
|Швеция
|6
|4
|4
|14
|6
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|7
|Китай
|6
|4
|2
|12
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|8
|11
|23
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Финляндия
|1
|2
|2
|5
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1