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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российские лыжники завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте

Первое место заняла команда Норвегии, второе - Финляндии
Александр Большунов (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Большунов (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе восемь олимпийских наград - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.

19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106420
3США87419
4Австрия67417
5Швеция64414
6Нидерланды64313
7Китай64212
8Швейцария50510
9Россия481123
10Франция47213
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Финляндия1225
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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Терентьев, Александр ВасильевичБольшунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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