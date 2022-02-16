Российские лыжники завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе восемь олимпийских наград - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.

19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.