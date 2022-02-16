Васильев: российские биатлонистки заслужили оказаться на подиуме в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону должна была войти в тройку в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине, так как обладала ровным составом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Замечательная гонка. Я всегда говорил, что наши девчонки должны оказаться на пьедестале. У нас для этого были все шансы, несмотря на неудачное выступление в личных гонках. У нашей команды был наиболее сбалансированный состав, не провальный, и они это подтвердили, молодцы, я им аплодирую", - сказал Васильев.

Также он прокомментировал заход Мироновой на штрафной круг. "Миронову упрекать нельзя, потому что известно, что у нее со стойкой проблема была, и что должно было произойти, то и произошло, а так могло случиться чудо. Я думаю, серебряная медаль для нашего биатлона - это очень приятная новость и огромная награда для наших девушек", - отметил Васильев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.