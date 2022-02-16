Первый тренер лыжницы Непряевой назвал справедливой и достойной бронзу в командном спринте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая вместе с Юлией Ступак бронзовую медаль в финале командного спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, выступила достойно и справедливо получила награду. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Непряевой Александр Смирнов из Твери.

Победу одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

"Наталья выступила очень достойно, как всегда с полной самоотдачей. Я несколько удивлен победой немецких лыжниц, для меня это стало несколько неожиданно. И Непряева, и Ступак держались хорошо, бронзовая медаль, это справедливая награда", - сказал Смирнов.

Непряева на Олимпиаде представляет Архангельскую область. Губернатор Александр Цыбульский поздравил ее с медалью в своем аккаунте в Instagram. "В жарком финале лыжного командного спринта у наших девушек бронзовая медаль. Она бежала завершающий этап и не отдала призовое место, умница. Поздравляем", - написал Цыбульский.