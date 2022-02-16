Флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой проходит в Пензе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпийских играх в Пекине, проходит на площади у Дома молодежи в Пензе, сообщил ТАСС региональный координатор молодежного направления Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ" Никита Светкин. На акцию уже собрались более 60 участников, которые выстроятся в форме сердца и олимпийских колец.

"Принимают участие [во флешмобе] представители колледжей Пензенской области, сейчас [собралось] более 60 участников. Мы из участников будем выстраивать сердце и олимпийские кольца, снимем с квадрокоптера, чтобы разместить [фото в соцсетях] в поддержку Камилы Валиевой", - рассказал Светкин.

На площади также поставили куб, на котором болельщики могут написать пожелания для Камилы. Флешмоб проходит по инициативе "Молодежки ОНФ" и Народного фронта при поддержке Многофункционального молодежного центра Пензенской области. Также Ассоциация школьных музеев и АНО "Артефакт" открыли дополнительную выставку об Олимпиаде 2014 года на втором этаже Дома молодежи.

Юную фигуристку поддерживают и в других регионах России. Так, студенты Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского создали стикеры для мессенджера Telegram в поддержку Валиевой. Они сопровождаются мотивационными, подбадривающими надписями: "Верь в себя", "Не опускай руки", "Будь первой".

Жители Сыктывкара призвали поддержать Валиеву хэштегом #Камиламыстобой в постах в соцсетях. В Мурманске фигуристку решили поддержать большим баннером на фасаде кинотеатра, где также высказали ей слова поддержки.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.