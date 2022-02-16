Жамнов хочет, чтобы российские хоккеисты на Олимпиаде получали удовольствие

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны получать удовольствие от игры на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

В среду сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:1 в четвертьфинальной встрече олимпийского турнира.

"Меня больше тревожит, чтобы ребята чуть расслабились и играли в хоккей, чтобы та тяжелая плита с них снялась, почувствовали уверенность. Все они умеют играть и должны выходить и наслаждаться моментом", - сказал Жамнов.

"Для всех валидольная победа [над датчанами], никто же не мог предсказать, что словаки обыграют американцев. Это плей-офф - маленький ненастрой может дорого сказаться в дальнейшем. Говорил, чтобы ребята успокоились, так как пошла суета. Говорил защитникам, чтобы они постоянно говорили с вратарем, когда идут на подбор, хотя мы об этом просим в каждом матче, чтобы была коммуникация в нашей зоне", - добавил он.

Жамнов объяснил ошибку вратаря команды Ивана Федотова за воротами в третьем периоде. "Там проблема в том, что за воротами чуть больше места, чем в КХЛ и НХЛ, и вратари теряются с этим выходом за воротами. Некоторые вратари в других командах тоже ошибаются, но Федотов тоже выручил много", - подчеркнул он.

Тренер также рассказал об игре 20-летнего Александра Никишина из "Спартака", который играет в первой паре обороны с Никитой Нестеровым. "Ребята подсказывают ему, не только Нестеров. Он многие вещи спрашивает у них, плюс тренеры общаются с молодыми игроками. На них лежит груз ответственности, и иногда это проявляется на льду, Никита, конечно, помогает ему", - отметил Жамнов.