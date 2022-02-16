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Летние олимпийские виды спорта

Допинг-тест обладателя Кубка мира по велокроссу Артса дал положительный результат

В организме спортсмена был найден запрещенный препарат

ТАСС, 16 февраля. Двукратный победитель Кубка мира по велокроссу бельгиец Тун Артс получил положительный результат допинг-теста в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба команды Baloise Trek Lions, за которую выступает спортсмен.

В организме Артса был найден летрозол, используемый для борьбы с раком молочной железы. Данный препарат запрещен к употреблению во время соревнований и вне соревновательного периода.

"Вчера мой мир рухнул, я занимаюсь расследованием того, как это могло произойти. Метаболит летрозола был обнаружен в моем образце мочи. Я никогда не слышал об этом препарате до вчерашнего дня, и я также не знаю, как он попал в мой организм", - сказал Артс.

Артс временно отстранен от выступлений за команду Baloise Trek Lions. Решение о дисквалификации или снятия отстранения будет принято после вскрытия допинг-пробы Б.

Артсу 28 лет, он является двукратным победителем Кубка мира (2019, 2020) и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира по велокроссу.

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