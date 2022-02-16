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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистка Миронова считает, что ее этап в олимпийской эстафете выдался динамичным

Россиянки в среду заняли второе место
Светлана Миронова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Миронова
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Третий этап в женской эстафете у биатлонисток на Олимпиаде в Пекине выдался очень динамичным. Такое мнение журналистам высказала российская биатлонистка Светлана Миронова.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Мой этап был очень динамичным, к сожалению, был один [штрафной] круг, но, к счастью, передала [эстафету] третьей. Последний круг был тяжелый, но я терпела до конца. Тяжелее было физически - когда ты бежишь, эмоций нет никаких", - сказала Миронова.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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