Биатлонистка Миронова считает, что ее этап в олимпийской эстафете выдался динамичным

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Третий этап в женской эстафете у биатлонисток на Олимпиаде в Пекине выдался очень динамичным. Такое мнение журналистам высказала российская биатлонистка Светлана Миронова.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Мой этап был очень динамичным, к сожалению, был один [штрафной] круг, но, к счастью, передала [эстафету] третьей. Последний круг был тяжелый, но я терпела до конца. Тяжелее было физически - когда ты бежишь, эмоций нет никаких", - сказала Миронова.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.