Степанов: биатлонистки Казакевич и Миронова оправдали надежды училища олимпийского резерва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Директор Училища олимпийского резерва №1 в Екатеринбурге Сергей Степанов заявил ТАСС, что воспитанницы Ирина Казакевич и Светлана Миронова оправдали надежды учреждения, завоевав серебро в олимпийской биатлонной эстафете на Играх в Пекине.

Во вторник Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете. В личных гонках на Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки на данный момент не завоевали ни одной медали.

"Результат хороший, сильный, мы болели за девчат еще и до этого [олимпийской эстафеты] много раз. Миронова, Казакевич - это наши звездочки. Девчата всегда настроены на победу, но не всегда все зависит от них - где-то погодные условия, где-то психологические бывают срывы. Но мы надеялись, и наша надежда оправдалась в этот раз", - сказал он.

Степанов рассказал, что выступление биатлонисток смотрело все училище. "Все знают, смотрели - у нас и в столовой огромный экран висит, и в актовом зале огромный экран висит, там были сделаны коллективные просмотры, многие смотрели сами в интернете. Последний этап держали все кулачки", - сказал он.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт добавил ТАСС, что серебро спортсменок является "громадным успехом всего женского биатлона". "Мы очень переживали, приятно, что девочки отработали здорово. Как приедут, встретим, поздравим, поблагодарим, как надо", - уточнил Рапопорт.

Также с победой спортсменок поздравил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. "Видел финиш, очень рад успеху нашей команды", - сказал он ТАСС.