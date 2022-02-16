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Олимпиада-2022 в Пекине

Вратарь сборной Дании считает, что команда могла сравнять счет в матче с россиянами

В среду российская команда победила со счетом 3:1

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Дании имели шансы сравнять счет в матче четвертьфинала Олимпиады с командой России. Такое мнение журналистам высказал вратарь датской сборной Себастьян Дам.

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Сборная России в четвертьфинале олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 3:1. Датчане днем ранее выиграли в матче квалификации у команды Латвии (3:2).

"Была небольшая усталость, не так легко играть три матча подряд с сильными соперниками. Однако не думаю, что это стало причиной сегодня, - сказал Дам. - У нас были шансы сравнять счет, и если бы перевели игру в овертайм, там могло случиться что угодно. Мы были близки к тому, чтобы сделать чудо, но русские нам этого не позволили".

Сборная Дании впервые принимала участие в хоккейном турнире Олимпийских игр.

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