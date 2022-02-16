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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Финляндии вышла в полуфинал Олимпиады, где сыграет с хоккеистами из Словакии

В четвертьфинальной игре финны обыграли швейцарцев со счетом 5:1
Игроки сборной Финляндии по хоккею AP Photo/Matt Slocum
Описание
Игроки сборной Финляндии по хоккею
© AP Photo/Matt Slocum

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Финляндии по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Пекине.

У финнов заброшенными шайбами отметились Миро Аалтонен (9-я минута), Микко Лехтонен (11), Марко Анттила (24), Ииро Пакаринен (56) и Теему Хартикайнен (57). У швейцарцев отличился Андрес Амбюль (38).

Соперником сборной Финляндии в полуфинале станет команда Словакии, ранее обыгравшая американцев в серии буллитов (3:2). В другом полуфинале российские хоккеисты, в четвертьфинале оказавшиеся сильнее датчан (3:1), сыграют с победителем встречи между сборными Канады и Швеции.

Полуфинальные игры пройдут 18 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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