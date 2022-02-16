Биатлонистка Казакевич отметила работу Резцовой в эстафете Олимпийских игр

Казакевич, Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Мы шли очень плотно и на финишном отрезке немного не хватило сил, но Кристина на первом круге смогла догнать тех, которые были впереди меня, и в следующий этап мы поддерживали скорость и хорошую стрельбу. Поэтому сегодня у нас получилось взять медаль", - сказала Казакевич.

Резцова отметила, что давно так хорошо не проводила эстафету. "Я довольна, эта медаль очень дорогого стоит, потому что каждая из нас проделала этот путь. Он был тяжел, тернист, воздалось и это не может не радовать", - подчеркнула она.

Свой этап прокомментировала Нигматуллина. "Начала первый круг помедленнее, второй - с мыслью, что я буду стрелять, на последнем выдала все что могла. Если бежала бы быстрее, мои ноги просто не выдержали", - вспомнила она.