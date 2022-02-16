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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские лыжники установили рекорд по количеству завоеванных медалей на одной Олимпиаде

Спортсмена на Олимпийских играх в Пекине завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые медали
Юлия Ступак и Наталья Непряева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ступак и Наталья Непряева
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Олимпийских играх. Российские лыжники завоевали на Олимпиаде в Пекине девять наград - три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Ранее лучшим результатом российской команды было восемь наград на Играх-1998 в Нагано (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая) и на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (0-3-5).

Лыжникам на Олимпиаде в Пекине предстоит провести еще две гонки - мужской (19 февраля) и женские (20 февраля) марафоны. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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