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Олимпиада-2022 в Пекине

Определилось расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе

Соревнования пройдут в четверг

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева выйдет на лед, чтобы представить произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, в четверг в 16:49 мск. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России.

Фигуристки представят произвольные программы 17 февраля. Прокат россиянки Александры Трусовой начнется в 16:25 мск, Анны Щербаковой - 16:41 мск.

Валиева лидирует после произвольной программы. Щербакова идет второй, Трусова располагается на четвертой позиции.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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