Богалий: серебро россиянок в биатлонной эстафете Олимпиады является большим свершением

ТАСС, 16 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поздравила россиянок с серебряной медалью в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Комментарий Богалий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина отстали от победительниц из Швеции на 12 секунд. На третьем этапе Миронова использовала три дополнительных патрона и отправилась на штрафной круг.

"Поздравляю девчонок с серебром в эстафете, это большое свершение, радостно, что они смогли сделать это вопреки всему, большой праздник для страны сегодня, молодцы! Миронова ушла на штрафной круг? Это ошибка, которая была у нее и раньше, ничего нового не произошло, есть определенные вопросы к стрельбе стоя, над этим надо работать усиленно, а не говорить, что гонка такая. Не нужно искать виноватых, а стоит работать над собой, скрупулезно, шаг за шагом менять это", - сказала Богалий

Богалий становилась олимпийской чемпионкой в эстафетах на Играх 2006 и 2010 года. Также спортсменка является трехкратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.