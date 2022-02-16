Крянин: российские лыжники здорово отработали в командных спринтах на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по лыжным гонкам показали отличный результат в командных спринтах на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Женская команда в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак заняла третье место, уступив сборным Германии и Швеции. У мужчин Александр Большунов и Александр Терентьев также завоевали бронзовые медали, победу одержали норвежцы, вторыми стали финны.

"Девчонки молодцы, оказали сопротивление, третье место - это достижение, тем более немки отработали очень хорошо. Наши девушки выкладывались. Непряевой приходилось работать на своем этапе немножко больше, чем этого требовалось, и на финишной прямой отработала на сто процентов, но тем не менее бронзовая медаль - это отличный результат, с чем я их и поздравляю", - сказал Крянин.

"У ребят Александры тоже отработали хорошо, единственное, хотелось более упорной борьбы, немного не получилось, но медаль - она и есть медаль, и это здорово", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.