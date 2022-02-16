Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на финале футбольной Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл предскажет результат финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС хозяйка кота, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

"Ахилл с удовольствием принял предложение предсказать исход финального матча Лиги чемпионов", - сказала она.

Как рассказал в среду на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге вице-губернатор города Борис Пиотровский, отвечая на вопрос ТАСС, власти города, предложив коту стать оракулом на матче, надеялись получить согласие и продолжить успешную работу с Ахиллом.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финальный матч состоится 28 мая.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. Кроме того, Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года в России. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая в итоге проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным. В прошлом году Ахилл выступал оракулом на матчах чемпионата Европы, проходивших в Петербурге. Тогда кот верно предсказал исход семи из восьми матчей.