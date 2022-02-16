Бородавко: у российских лыжников была видна усталость в олимпийском командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев прошли спринт с заметной усталостью, однако состав на гонку был оптимальным. Об этом журналистам сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко.

В среду Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

"В этой компании трудно убегать, тем более в горах. Видно, что накопилась усталость, не было легкости и свежести в движениях. Вы видели, что [Ийво] Нисканен ни разу не лидировал, не показал то, что показывал в классических гонках. Это все ожидаемо, спортсмены не железные, тоже устают", - сказал Бородавко.

"Конечно, хотели выиграть командный спринт, Саша Терентьев все-таки не в идеальной форме. Понятно, что заключительный этап подготовки прошел у него очень скомкано, но даже при этой подготовке он сумел получить две бронзовые медали. Здесь горы, что Большунов, что Терентьев достаточно крупные спортсмены, такие рывки они не проходят, просто закисляются. Но я думаю, что на сегодняшний день это был оптимальный состав", - добавил Бородавко.

19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.