Биатлонистка Резцова рассказала, что счастлива стать призером Олимпиады в эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова в беседе с журналистами сказала, что рада серебряной медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине, несмотря на недочеты в ходе гонки.

В среду биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 6 км. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

5 февраля российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Сейчас проще осознавать [что я призер Олимпиады], чем это происходило в первый день - тогда это было непонятное ощущение. Сейчас уже более-менее спокойно. И эта радость, которая должна быть, она действительно присутствует. Я счастлива", - сказала биатлонистка.

Резцова критически прокомментировала свой этап эстафеты. "Я не знаю, как сравнивать эстафеты и гонки, потому что в каждой гонке я была чуть-чуть нехороша. Сегодня у меня тоже был промах досадный, но сегодня он не настолько повлиял. И можно сказать, что 98% от максимума того, что я могла сделать, - я сделала", - заявила спортсменка.