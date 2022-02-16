Биатлонистка Резцова призвала поддержать Латыпова после неудачи в эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова считает важным поддержать биатлониста Эдуарда Латыпова, упустившего первое место в мужской эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала журналистам.

"Я не видела Эдика [после эстафеты], видела ребят - Макса [Цветкова] с Сашей [Логиновым], и они были веселы, довольны, шутили. Я, конечно, понимаю, что внутри у каждого из них что-то грызет, потому что на самом деле они большие молодцы. Очень важно поддержать Эдика, но для этого нужно иметь внутренний стержень, потому что каждому, я понимаю это, обидно, и это нормально. Но они очень большие молодцы", - сказала биатлонистка.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете. Перед заключительным огневым рубежом Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов, ушел на два штрафных круга и в итоге пришел на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.