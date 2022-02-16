Крянин считает, что из россиян только лыжник Устюгов может победить Клебо в спринте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Единственным из россиян, кто может в спринте победить пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Йоханнеса Клебо, является Сергей Устюгов. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Сборная Норвегии, за которую выступал Клебо, выиграла командный спринт на Олимпийских играх в Пекине. Россияне Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место. В Пекине Клебо завоевал золото и в личном спринте.

"По моему мнению, из нашей команды только Устюгов может бороться с Клебо на финише. По ряду каких-то причин он не смог выйти в финал личного спринта, где он мог оказать сопротивление. Жаль, что не получилось очного противостояния между ними, но впереди еще будут этапы Кубка мира, и у Сергея будет возможность доказать, что он лучший спринтер", - сказал Крянин.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.