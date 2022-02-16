Фигуристка Косторная продолжает тренировки, несмотря на перелом руки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная продолжает тренироваться, несмотря на перелом руки. Об этом она рассказала ТАСС.

В декабре фигуристка также сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге.

"Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит - шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться - пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть", - сказала Косторная.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.