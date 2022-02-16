Лыжник Терентьев заявил, что у него смешанные чувства из-за бронзы в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев испытывает смешанные чувства от завоевания бронзы в командном спринте на Олимпиаде, напарником по которому был Александр Большунов. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

Большунов с Терентьевым первые две строчки уступили командам Норвегии и Финляндии.

"Мы боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады, - сказал Терентьев. - Сыграло злую роль то, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было мало времени на восстановление, на финишную прямую меня уже не хватило - мышцы сильно закислились".

"Что больше чувствую: радость или разочарование? Нечто среднее, хотелось бы лучше, но и третье место тоже очень хорошее", - отметил он.

Для Терентьева эта бронза стала второй на Олимпиаде, ранее он стал третьим в личном спринте. Большунов ранее в Пекине завоевал два золота и серебро.