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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Терентьев заявил, что у него смешанные чувства из-за бронзы в командном спринте

Гонка прошла в среду
Александр Терентьев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Терентьев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев испытывает смешанные чувства от завоевания бронзы в командном спринте на Олимпиаде, напарником по которому был Александр Большунов. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

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Большунов с Терентьевым первые две строчки уступили командам Норвегии и Финляндии.

"Мы боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады, - сказал Терентьев. - Сыграло злую роль то, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было мало времени на восстановление, на финишную прямую меня уже не хватило - мышцы сильно закислились".

"Что больше чувствую: радость или разочарование? Нечто среднее, хотелось бы лучше, но и третье место тоже очень хорошее", - отметил он.

Для Терентьева эта бронза стала второй на Олимпиаде, ранее он стал третьим в личном спринте. Большунов ранее в Пекине завоевал два золота и серебро.

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Терентьев, Александр ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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