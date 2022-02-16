Первый тренер Большунова заявил, что спортсмен сделал все возможное в командном спринте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, который в среду завоевал бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине, приложил все усилия для успешного выступления в соревнованиях. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер спортсмена из Брянской области Николай Нехитров.

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала команда Норвегии, вторыми стали финские лыжники.

"Большунов сделал все возможное, немножко послабее был, на последнем этапе, на финише. <…> Но он сделал все возможное, чтобы разорвать первые три места - Финляндия, Норвегия и Россия", - сказал Нехитров.

Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Ему 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе восемь олимпийских наград (две золотые, четыре серебряные и две бронзовые).