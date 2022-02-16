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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжница Ступак заявила, что ей "грех выпендриваться" из-за отсутствия второго золота Игр

В среду спортсменка вместе с Натальей Непряевой завоевала бронзовую медаль в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева довольны, что им удалось завоевать бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Об этом Ступак заявила журналистам после гонки.

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Ступак и Непряева заняли третье место, пропустив вперед команды Швеции и Германии. Обе лыжницы ранее победили в эстафете, завоевав первые золотые медали Игр в карьере.

"Безусловно, мы хотели уехать отсюда двукратными олимпийскими чемпионками, мы не будем этого скрывать, но после двух четвертых мест на чемпионате мира грех выпендриваться. Я рада, что у нас есть медали", - сказала Ступак.

"Эта Олимпиада и медали перекрывают весь этот сезон, сложнее которого в моей карьере еще не было. Я стала олимпийской чемпионкой, разве я могла мечтать о чем-нибудь большем?" - добавила она.

Также российская лыжница отметила, что не сразу поняла, кто одержал победу в гонке. "Я даже не знала, что немки выиграли. Об этом узнала от Непряевой во время церемонии награждения, реально не знала, думала, что шведки победили. Но я искренне за них радуюсь, они всегда очень открытые и позитивные", - отметила она.

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Ступак, Юлия СергеевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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