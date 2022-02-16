Российские фигуристки не примут участия в вечерней тренировке в среду

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не будут участвовать в вечерней тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

"Вечерняя тренировка сегодня не планируется", - сообщили в штабе.

Вечерняя тренировка стартовала в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск), выход сильнейшей разминки был запланирован на 21:00 (16:00 мск), а закончиться она должна была почти в десять вечера. Заключительная тренировка одиночниц перед прокатом стартует 17 февраля в 10:30 по пекинскому времени (05:30 мск), выход сильнейшей разминки - в 12:40 (07:40 мск).

Соревнования одиночниц в произвольной программе стартуют в 13:00 мск. После короткой программы в соревнованиях девушек лидирует Валиева с 82,16 балла, второй идет Щербакова (80,20), третьей - японка Каори Сакамото (79,84), Трусова занимает четвертое место (74,60).

Соревнования в последней разминке стартуют в 16:01 мск, первой из россиянок на лед выйдет Трусова (16:25 мск), предпоследней в разминке выступит Щербакова (16:41 мск), завершит программу женских соревнований Валиева (16:49 мск).