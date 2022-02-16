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Олимпиада-2022 в Пекине

Бородавко: физическое состояние повлияло на выступление российских лыжниц в спринте

В среду россиянки стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Усталость после предыдущих гонок повлияла на выступление российских лыжниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой, завоевавших бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине в командном спринте классическим стилем. Такое мнение журналистам высказал тренер национальной команды Юрий Бородавко.

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"Скорее всего, физическое состояние не то, эмоционально было сложно настроиться на сегодняшнюю гонку. Прошлые гонки тоже сказываются, было видно, что не было того состояния, что было в эстафете", - отметил Бородавко.

По его словам, у Непряевой на финише не было возможности обогнать своих соперниц. "Было видно, что [у Непряевой] сил нет, подзакислилась, быстрее не могла, показала максимум, который был", - сказал Бородавко.

Победу в командном спринте одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, в финале они показали результат 22 минуты 9,85 секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (отставание 0,17 секунды). Россиянки уступили победительницам 0,71 секунды.

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