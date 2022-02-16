Бородавко: физическое состояние повлияло на выступление российских лыжниц в спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Усталость после предыдущих гонок повлияла на выступление российских лыжниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой, завоевавших бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине в командном спринте классическим стилем. Такое мнение журналистам высказал тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Скорее всего, физическое состояние не то, эмоционально было сложно настроиться на сегодняшнюю гонку. Прошлые гонки тоже сказываются, было видно, что не было того состояния, что было в эстафете", - отметил Бородавко.

По его словам, у Непряевой на финише не было возможности обогнать своих соперниц. "Было видно, что [у Непряевой] сил нет, подзакислилась, быстрее не могла, показала максимум, который был", - сказал Бородавко.

Победу в командном спринте одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, в финале они показали результат 22 минуты 9,85 секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (отставание 0,17 секунды). Россиянки уступили победительницам 0,71 секунды.