Лайшев: Валиева справилась с давлением благодаря силе характера

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева справилась с давлением благодаря силе характера. Об этом ТАСС заявил президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Валиева лидирует в соревнованиях фигуристок на Олимпиаде в Пекине после короткой программы.

"Валиева - очень сильный и мощный человек, несмотря на юный возраст, - сказал Лайшев. - Рядом сильные наставники - Этери Георгиевна Тутберидзе, они всегда рядом, вместе и помогают. Там же Алина Загитова и Евгения Медведева, которые помогают и поддерживают".

"Поддерживают и другие страны, их представители вставали после выступления в короткой программе. Это значит, что наших спортсменок поддерживают, а фигурное катание объединяет людей", - добавил собеседник агентства.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.