Итоговый инспекционный визит FISU в Екатеринбург состоится после Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) посетят Екатеринбург с итоговым инспекционным визитом уже после проведения Универсиады-2023, так как федерации необходимо подвести итоги Студенческих игр. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента летних Игр Цзин Чжао в ходе инспекционного визита в Екатеринбург.

"На самом деле итоговый визит будет уже после Игр. Мы всегда проводим такой визит, потому что мы подводим итоги влияния Игр", - сказала она.

Цзин Чжао уточнила, что в преддверии Универсиады визитов будет становится все больше, ближайшие пройдут весной этого года.

С 13 февраля в Екатеринбурге проходит инспекционный визит делегации FISU, представители осматривают строящиеся объекты Универсиады, оценивают ход строительства и реконструкции, а также проводят совещания и конференции.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.