Вяльбе объяснила, почему россияне не смогли побороться за золото в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Необдуманные действия некоторых лыжников во втором полуфинале командного спринта помешали российским лыжникам Александру Большунову и Александру Терентьеву в финале побороться за первое место. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Большунов и Терентьев завоевали в гонке бронзовые награды, пропустив вперед команды Норвегии и Финляндии. В финал российские лыжники прошли из второго полуфинального забега.

"Если бы мы бежали в первом забеге, об этом еще можно было бы подумать, - ответила Вяльбе на вопрос о возможности команды бороться за золото. - Но когда я увидела вторые забеги, то поняла, что это нереально - за 20 минут невозможно восстановиться".

"Второй забег вообще был не очень хорошим: какие-то, извините за выражение, дураки начинали "молотить", как сумасшедшие. В итоге те, кто так дергался, не попал в финал, а остальные "нажрались" раньше времени", - добавила она.

Для Терентьева эта медаль стала второй на Олимпиаде - прежде он стал третьим в личном спринте. Большунов в Пекине завоевал две золотые и одну серебряную награду.