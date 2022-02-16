В Госдуме предложили сделать Большунова знаменосцем команды России на закрытии Олимпиады

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов должен быть знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Спортсмен на Олимпиаде в Пекине завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

"Александр Большунов - один из самых успешных спортсменов на Олимпийских играх в Пекине, - сказал Свищев. - Решение будет принимать Олимпийский комитет России. Но я считаю, что Большунов заслуживает быть знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Олимпийских игр. По сути, наша команда лыжников, и в частности Александр, стали движущей силой сборной на Олимпиаде в Пекине".

"В этом есть большая заслуга и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе", - добавил парламентарий.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине пройдет 20 февраля.