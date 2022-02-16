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Олимпиада-2022 в Пекине
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Фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по акробатике

Первым стал китаец Цу Гуанпу, второе место занял украинец Александр Абраменко
Илья Буров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Илья Буров
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.

Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Эта медаль стала первой для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял десятое место, набрав 119 очков. Младший брат Ильи и трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не сумел выйти в первый финал. В квалификации он показал результат 113,28 балла и занял десятое место.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-3) и швейцарцы (5-0-5). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106420
3США87419
4Китай74213
5Австрия67417
6Швеция64414
7Нидерланды64313
8Швейцария50510
9Россия481224
10Франция47213
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Финляндия1225
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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