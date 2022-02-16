Фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по акробатике

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.

Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Эта медаль стала первой для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял десятое место, набрав 119 очков. Младший брат Ильи и трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не сумел выйти в первый финал. В квалификации он показал результат 113,28 балла и занял десятое место.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-3) и швейцарцы (5-0-5). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.