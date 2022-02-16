Лосев: биатлонистке Мироновой в эстафете на Олимпиаде помешал перенесенный ранее ковид

ТОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова, завоевавшая серебро в составе женской эстафетной команды на Олимпийских играх, могла побороться за золотую медаль, но помешал перенесенный в конце прошлого года ковид, рассказал ТАСС в среду первый тренер спортсменки Николай Лосев.

В среду россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете. На третьем этапе Миронова использовала три дополнительных патрона и отправилась на штрафной круг.

"В октябре она переболела. У нее пропал ноябрь и половина декабря из-за этого (перенесенного COVID-19 - прим. ТАСС). Шансы на золото, конечно, были и есть. Ей бы два круга последних отстрелять. Ну а что сделаешь, если мышцы в ненужный момент отключаются, как у Эдика Латыпова во вчерашней эстафете. Он же тоже переболел, как и Света, сидел взаперти, нельзя было ни тренироваться, ни выйти никуда. Так что все нормально", - отметил Лосев.

По его словам, в седьмом классе девушка выиграла всероссийские соревнования по лыжным гонкам в Томске. Уже тогда она мечтала стать олимпийской чемпионкой.

Лосев добавил, что с детства Миронова тренировалась в любую погоду - выходила на лыжню и в -30°C, и в - 34°C.

Миронова - мастер спорта международного класса, чемпионка мира и Европы среди юниоров. Спортсменка родилась в 1994 году в селе Моряковский Затон Томского района. С 8 лет занималась лыжными гонками, с 2011 года - биатлоном. Первыми тренерами Светланы Мироновой были Николай Лосев и Сергей Грушецкий. В настоящее время спортсменка представляет Свердловскую область.