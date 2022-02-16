В FISU рассказали, что отличает Екатеринбург в подготовке к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Значительный энтузиазм организаторов в подготовке к Универсиаде-2023 отличает Екатеринбург от других городов, которые также устраивали Игры. Об этом сообщил журналистам вице-президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Мариан Дымальский в ходе инспекционного визита в Екатеринбург.

"До Игр еще полтора года, поэтому пока рано отвечать на этот вопрос, но что выгодно отличает Екатеринбург от остальных - это значительный энтузиазм организаторов", - сказал он, отвечая на вопрос об отличии Екатеринбурга от других городов - организаторов Игр.

Заместитель директора департамента летних Игр Цзин Чжао добавила, что если сравнивать Екатеринбург с Неаполем, где Игры прошли в 2019 году, на данной фазе подготовки к Универсиаде, то "Екатеринбург на порядок лучше готов, это касается как подбора персонала, так и сооружений, и технологической готовности".

С 13 февраля в Екатеринбурге проходит инспекционный визит делегации FISU, представители осматривают строящиеся объекты Универсиады, оценивают ход строительства и реконструкции, а также проводят совещания и конференции.

Цзин Чжао, в частности, отметила прогресс в реконструкции спортивного комплекса "Калининец". "В этом визите я посетила только один объект, стадион легкой атлетики "Калининец". Дело в том, что в предыдущие визиты я уже посещала все остальные объекты, как соревновательные, так и тренировочные, и, что касается нынешнего посещения, я была очень впечатлена прогрессом в ходе работ, потому что в сентябре, когда наша делегация посещала его, там еще практически не начиналось строительство. Сейчас мы очень хорошо видим, какие результаты уже достигнуты, и я думаю, что это будет очень хорошим наследием для всего района, в котором этот стадион построен", - сказала она.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.