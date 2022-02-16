Берлинов: бронзу фристайлиста Ильи Бурова на Олимпиаде можно считать хорошим результатом

Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Брат Ильи Бурова - трехкратный чемпион мира Максим не смог пройти стадию квалификации.

"Очень хороший результат для Ильи. Грубо говоря, это его место на данный момент. Мог бы получше прыгнуть первый прыжок три с пятью, но ничего, нормально, - сказал Берлинов. - Жаль, что Максим не попал финал, он один из лучших в мире, на него очень надеялись".

"Я думаю, сказалась [на выступлении Максима перенесенная болезнь], потому что эта психологически было большой нагрузкой - человек четыре года готовился, ему равных два года вообще не было. Сейчас на Кубке мира в Руке он был два раза первым, никто и близко догнать не мог", - добавил тренер.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.