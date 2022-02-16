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Олимпиада-2022 в Пекине

Курашов: фристайлист Илья Буров должен был занять второе место среди акробатов на Играх

Россиянин в среду занял третье место

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Илья Буров, ставший бронзовым призером Олимпийских игр в лыжной акробатике, должен был занимать второе место в этой дисциплине. Об этом журналистам рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Буров по итогам выступления набрал 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129,00). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Мы радуемся олимпийской медали, здорово, что, как и [на Олимпиаде 2018 года] в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале, но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе место".

"Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно к этому подходить более прагматично", - добавил Курашов.

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