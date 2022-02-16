Курашов: фристайлист Илья Буров должен был занять второе место среди акробатов на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Илья Буров, ставший бронзовым призером Олимпийских игр в лыжной акробатике, должен был занимать второе место в этой дисциплине. Об этом журналистам рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Буров по итогам выступления набрал 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129,00). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Мы радуемся олимпийской медали, здорово, что, как и [на Олимпиаде 2018 года] в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале, но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе место".

"Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно к этому подходить более прагматично", - добавил Курашов.