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Олимпиада-2022 в Пекине

Шорт-трекистки Просвирнова и Вострикова не вышли в финал на дистанции 1 500 м на Олимпиаде

Финальный забег пройдет в среду

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова и Анна Вострикова не смогли выйти в финал на дистанции 1 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

Просвирнова заняла пятое место в первом полуфинальном забеге, показав время 2 минуты 22,546 секунды. Вострикова стала седьмой в третьем полуфинале (2.20,705).

Южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон одержала победу в третьем полуфинале (2.16,831) и установила новый олимпийский рекорд. Предыдущий рекорд был установлен на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере китаянкой Чжоу Ян (2.16,993).

По итогам каждого полуфинала в финал А проходят два лучших спортсмена и трое сильнейших среди занявших третье место. Просвирнова и Вострикова примут участие в финале B.

Финалы пройдут в среду. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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