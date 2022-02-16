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Олимпиада-2022 в Пекине

УрФУ: биатлонистки Казакевич и Миронова напишут научные работы на основе опыта Олимпиады

В среду спортсменки в составе сборной России стали вице-чемпионками Олимпийских игр в эстафете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова напишут научные работы в Уральском федеральном университете (УрФУ), где проходят обучение, на основе материала, собранного во время Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила ТАСС научный руководитель спортсменок, доцент кафедры теории физической культуры УрФУ Людмила Рогалева.

В среду Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете. В личных гонках на Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки на данный момент не завоевали ни одной медали.

"Ирина Казакевич работает над темой "Психологическая самоподготовка элитных биатлонисток в предолимпийский период". У Светланы Мироновой тема "Влияние успеха и неуспеха на психологическое состояние спортсменов-биатлонистов". <…> Сейчас у обеих задача - прямо на Олимпиаде собирать материал, отрефлексировать его. Когда они вернутся, мы будем делать анализ собранного материала", - сказала Рогалева, чей комментарий предоставила ТАСС пресс-служба УрФУ.

Научрук добавила, что Казакевич сама выбрала тему, связанную с эмоциями, и в начале предолимпийского сезона работала с литературой по программе психологической самоподготовки, знакомилась с психологическим инструментарием. Тема Мироновой также близка спортсменке.

Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов пояснил ТАСС, что Казакевич и Миронова учатся на программе "Мотивация и самореализация в спорте". "У каждой из них есть хорошая перспективная учебная работа, я уверен, в скором времени девушки представят достойные магистерские проекты. Уверен, что Ирину и Светлану ждет серьезное профессиональное развитие и глубокая научная деятельность", - отметил Шурманов.

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