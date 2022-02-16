Внимание на женщин. У российского двоеборья есть шанс выбраться из кризиса

О положении двоеборья в российском спорте красноречиво говорит история, произошедшая на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити: команду, в составе которой еще был Столяров, отправили домой, не дождавшись окончания соревнований. Официальная причина — травмы и невозможность спортсменов бороться за высокие места.

Бронзовая медаль тогда считалась большим событием, даже в советские годы двоеборцы зачастую проигрывали в борьбе за призовые места представителям Норвегии и Германии, которые удерживают лидирующие позиции почти все сто лет, что вид спорта находится в олимпийской программе. На счету сборной СССР только одна медаль Игр — в 1988 году третье место сумел завоевать эстонец Аллар Леванди.

Подобных странных историй после этого с российским двоеборьем не происходило, но и прорывных результатов за последующие годы не наблюдалось: ни на чемпионатах мира, ни на Играх приблизиться к призовым местам спортсменам не удавалось. В нынешнем сезоне российские двоеборцы на Кубке мира очков и вовсе не набирали.

В Пекин отобрались только трое россиян, что лишило команду шанса выступить в эстафете. Попавшие на Игры Вячеслав Барков, Самир Мастиев, Артем Галунин в личных соревнованиях заняли места в числе десяти слабейших, самый опытный двоеборец страны Эрнест Яхин, который выступал еще в Сочи, по причине травмы не успел набрать квалификационных очков для попадания в Пекин.

Лыжное двоеборье в олимпийской программе остается единственным зимним видом спорта, в котором соревнуются только мужчины. Однако вскоре ситуация изменится: Международный олимпийский комитет за последние годы сделал много для того, чтобы добиться на Играх гендерного равенства. С большой долей вероятности женщины будут соревноваться в лыжном двоеборье уже на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году в Италии. Нельзя исключать того, что женщинам позволят соревноваться даже на большом трамплине.

Это означает, что количество разыгрываемых комплектов медалей в прыжках на лыжах и в двоеборье может быть увеличено на два-три. И если Россия ставит цель бороться за лидирующие позиции в общем зачете Игр, необходимо уже сейчас делать ставку на женское двоеборье. Тем более что есть молодые таланты — Анастасия Гончарова и Стефания Надымова, которые в общем зачете Кубка мира входят в топ-15 лучших.

Спортивное руководство страны в последние годы лыжное двоеборье не бросало, даже несмотря на отсутствие видимых результатов. "Вышестоящие организации — Министерство спорта и Олимпийский комитет России — в текущих делах нас не бросают и не отказывают в помощи и финансировании", — сказал ТАСС вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Ресурсы для воспитания будущих чемпионов тоже есть. По официальным данным, двоеборьем в России занимаются 16,5 тыс. человек, примерно десятая часть от этого — профессионально. В подготовке спортивного резерва участвуют около ста специалистов.

На обучении лыжному двоеборью специализируются 28 организаций в 15 регионах страны. Среди них 16 спортивных школ олимпийского резерва, два училища олимпийского резерва и один центр олимпийской подготовки. В Чайковском Пермского края находится федеральная база спортивной подготовки.

Лыжное двоеборье является базовым видом спорта в восьми субъектах Российской Федерации: Краснодарском крае, Красноярском крае, Нижегородской области, Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Артем Кузнецов